Лавров рассказал о своей интуиции

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления перед студентами МГИМО заявил, что полагается на свою интуицию во время переговоров, передает РИА «Новости».

«Я полагаюсь на свое ощущение, на свою интуицию. Бывает, ошибаюсь, но надо просто в конкретную ситуацию погрузиться. Рецепта на все случаи жизни вы не получите никогда. Общайтесь с людьми», — сказал Лавров.

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Министр также подчеркнул, что у каждого переговорного раунда своя специфика, которая обусловлена индивидуальными чертами человека.

«Если ты человека этого не знаешь, то нужно попытаться в ходе первого обмена какими-то фразами, любезностями, попытаться понять, как с ним выстраивать разговор», — отметил министр.

Он также подчеркнул, что в случае, если это давний знакомый, то ситуация «гораздо легче».

Ранее сообщалось, что Лавров обвинил США в шантаже.