Лавров обвинил США в шантаже

Группа стран во главе с США стремятся добиваться своих целей не через дипломатию, а через ультиматумы и шантаж, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления перед студентами МГИМО, передает РИА «Новости».

«Есть группа стран, небольшая, возглавляют ее Соединённые Штаты, которая не хочет диалога, которая хочет вместо дипломатии применять диктат, ультиматумы, шантаж», — сказал Лавров.

Реклама

По его словам, сотрудники Министерства иностранных дел наблюдают подобную ситуацию ежедневно.

«Ревизия всего и вся, начиная от всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной программы, Парижского соглашения по климату, соглашения о североамериканской зоне свободной торговли, которое сейчас пытаются чинить, но пока до конца это не удалось», — отметил он.

Лавров также указал на то, что под угрозой находится работа ВТО, так как в США ее называют «устаревшей» организацией.

Ранее Лавров заявил, что наращивание США санкций ведет в тупик.