Лавров заявил о непризнании Россией нелегитимных шагов США

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что российская сторона не признает нелегитимные шаги, которые предпринимают Соединенные Штаты. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Лаврова, действия Вашингтона не соответствуют дипломатическим нормам.

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«Мы не признаем нелегитимных шагов, которые Вашингтон предпринимает, повторю еще раз, перечеркивая очень многое из того, что было достигнуто важного», — заявил Лавров.

Он уточнил, что речь идет о ВТО, ядерной сделке по Ирану и палестино-израильском урегулировании.

Ранее Лавров заявил, что Россия не является страной, которая встанет в «позу обиженного» в период сложных взаимодействий с другими странами.