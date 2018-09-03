NY Post: дочь Манафорта сменила фамилию

Дочь бывшего главы предвыборного штаба американского лидера Дональда Трампа Пола Манафорта сменила свою фамилию. Об этом сообщает The New York Post.

По данным издания, Джессика Манафорт сменила свою фамилию на Бонд.

Как отмечается, это девичья фамилия матери Джессики.

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Дочь Манафорта также заявила, что сменила фамилию для того, чтобы ее работу не ассоциировали с расследованием против ее отца.

Ранее сообщалось, что Манафорта признали виновным по восьми пунктам обвинения из восемнадцати.

Манафорта обвиняют в сокрытии иностранных банковских счетов, отмывании денег, сговоре против США, даче ложных показаний, несоблюдении законов о раскрытии информации и налоговых махинациях.