Times: Трамп намерен посетить Шотландию для игры в гольф
Президент США Дональд Трампа может второй раз за четыре месяца посетить Шотландию для игры в гольф. Об этом сообщает The Times.
По данным издания, в свой первый визит в качестве президента, Трамп сыграл в гольф-клубе в Тернберри.
Как отмечается, визит Трампа вызвал волну протестов в в Шотландии.
Реклама
При этом на устранение последствий протестов власти Британии потратили около $5 млн.
Ранее сообщалось, что Трамп отправился играть в гольф, когда в Вашингтоне проходило прощание с американским сенатором Джоном Маккейном.