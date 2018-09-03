Times: Трамп намерен посетить Шотландию для игры в гольф

Президент США Дональд Трампа может второй раз за четыре месяца посетить Шотландию для игры в гольф. Об этом сообщает The Times.

По данным издания, в свой первый визит в качестве президента, Трамп сыграл в гольф-клубе в Тернберри.

Как отмечается, визит Трампа вызвал волну протестов в в Шотландии.

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При этом на устранение последствий протестов власти Британии потратили около $5 млн.

Ранее сообщалось, что Трамп отправился играть в гольф, когда в Вашингтоне проходило прощание с американским сенатором Джоном Маккейном.