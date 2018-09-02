Обозреватель издания National Interest Дуг Бэндоу заявил, что Крым никогда не станет украинским.

Журналист напомнил, что Крым был частью Российской Империи и в составе СССР оставался российским до 1954 года.

Он также отметил, что большинство жителей Крыма — этнические русские, которые хотели бы воссоединения с Россией. Комментируя слова журналиста The Washington Post Кристиана Кэрила о том, что «Крым принадлежит Украине», Бэндоу заявляет, что Крым принадлежит крымчанам, и менять статус полуострова без их согласия было бы неправильно.

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По словам обозревателя, Вашингтон должен предложить провести в Крыму новый референдум под эгидой ООН, и после его проведения отношения Запада и России смогут наладиться.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.