Белый дом выпустил памятную монету в честь саммита Путина и Трампа

Белый дом выпустил памятную монету в честь прошедшего в Хельсинки саммита с участием президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом в твиттере сообщил журналист The New York Times Кеннет Фогель.

«Мы все еще не знаем, о чем договорились Трамп и Путин. Но я могу сообщить, что департамент по коммуникациям Белого дома действительно выпустил памятную монету в честь этого события» — написал Фогель.

На монете изображен Кафедральный собор Хельсинки, рядом с которым и проходил саммит. Пространство над ним делят напополам американский и российский флаги. На английском языке также написаны имена президентов России и США, а внизу — на русском языке — надпись «Встреча на высшем уровне».

Саммит с участием Путина и Трампа состоялся в Хельсинки 16 июля.

