Раненный в голову во время теракта в Донецке министр ДНР пришел проститься с Захарченко

Министр доходов и сборов, заместитель председателя совета министров самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Тимофеев, который был ранен во время теракта в Донецке 31 августа, пришел на церемонию прощания с убитым главой ДНР Александром Захарченко, передает «Донецкое агентство новостей».

Сообщается, что появление Тимофеева в здании Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени Соловьяненко, где проходит траурное мероприятие, стало его первым появлением на публике после теракта.

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Ранее сообщалось, что десятки тысяч человек собрались на церемонии прощания с Захарченко.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию о том, как проходит церемония.