На прощание с Захарченко пришел Сергей Аксенов

В церемонии прощания с убитым главой самопровозглашенной Донецкой народной республики Александром Захарченко принимает участие глава Крыма Сергей Аксенов, сообщает телеканал «Звезда».

В Донецке прощаются с главой ДНР Александром Захарченко, погибшим в результате теракта в кафе «Сепар» в центре города. Взрыв прогремел 31 августа. Подозреваемых в теракте задержали в тот же день — ими, по словам властей самопровозглашенной республики, оказались украинские диверсанты.

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Ранее сообщалось, что в центре Донецка началась церемония прощания с Захарченко.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию о том, как проходит церемония.