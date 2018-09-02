AP: Трамп играл в гольф во время прощания с Маккейном

Президент США Дональд Трамп отправился играть в гольф, когда в Вашингтоне проходило прощание с американским сенатором Джоном Маккейном. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, во время церемонии прощания с Маккейном Трамп играл в гольф.

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Как отмечается, родственники Маккейна уведомили Трампа о том, что не хотят его видеть на похоронах сенатора.

Однако, Белый дом не стал комментировать данную информацию.

При этом на церемонии присутствовали три бывших президента США: Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон.

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне прошла церемония прощания с Маккейном.