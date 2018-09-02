AP: Трамп играл в гольф во время прощания с Маккейном
Президент США Дональд Трамп отправился играть в гольф, когда в Вашингтоне проходило прощание с американским сенатором Джоном Маккейном. Об этом сообщает Associated Press.
По данным агентства, во время церемонии прощания с Маккейном Трамп играл в гольф.
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Как отмечается, родственники Маккейна уведомили Трампа о том, что не хотят его видеть на похоронах сенатора.
Однако, Белый дом не стал комментировать данную информацию.
При этом на церемонии присутствовали три бывших президента США: Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон.
Ранее сообщалось, что в Вашингтоне прошла церемония прощания с Маккейном.