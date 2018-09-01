Путин рассказал, как работа в разведке помогает в переговорах

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с победителями олимпиад рассказал, что работа в разведке помогает ему вести международные переговоры, передает РИА «Новости».

«Помогает, серьезно помогает», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

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По его словам, есть разные виды разведдеятельности, например, аналитика. Он уточнил, что потребителями такого рода аналитики являются политические инстанции, принимающие решения, «и она (аналитика) в частности для меня важна, чтобы сориентироваться, что происходит в том или ином регионе, что планируется в отношении нашей страны, либо в отношении ключевых моментов развития международной ситуации».

Путин признался, что в бытность свою сотрудником внешней разведки он занимался добыванием информации за счет работы с самыми разными людьми — «и с журналистами, и с учеными, и со студентами, и с артистами».

Ранее Владимир Путин признался, что изменил свое отношение к деловому костюму.