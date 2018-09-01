Порошенко на прощании с Маккейном назвал его героем Украины

Президент Украины Петр Порошенко назвал американского сенатора Джона Маккейна героем Украины. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу украинского президента.

В субботу, 1 сентябре, в Вашингтоне проходит церемония прощания с Маккейном. На ней присутствуют в том числе Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.

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Выступая с прощальной речью, украинский президент Маккейн был рядом с украинцами в критические моменты истории. Порошенко также вспомнил, как американский сенатор выступил с обращением к украинцам во время майдана.

«Вы — настоящий герой Америки, но вы и настоящий герой Украины. Спасибо вам», — заключил Порошенко.

Маккейн скончался 25 августа после борьбы с раком. Он будет похоронен 2 сентября в Аннаполисе, штат Мэриленд, на территории Военно-морской академии США, которую он закончил в 1958 году.