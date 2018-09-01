Путин рассказал о дворе своей юности

Президент России Владимир Путин на встрече с победителями олимпиад поделился воспоминаниями о дворе, в котором он жил в юности, передает РИА «Новости».

Путин отметил, что одним из главных богатств считает богатство человеческого общения, которое начинается с детства, в том числе в дворовых коллективах.

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«Я жил во дворе в прямом смысле колодце. Старый Петербург, Ленинград, самый центр города в трех минутах от Невского проспекта пешком. Там у нас дома ХIХ века. Ну да, был двор, но это пространство», — рассказал президент.

Он добавил, что в современном мире на развитие таких дворовых пространств даже выделяются бюджетные деньги.

Ранее Владимир Путин заявил, что не мечтал стать президентом в детстве.