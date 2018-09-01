Путин поделился рецептом успеха

Президент России Владимир Путин рассказал, что привык анализировать препятствия на пути к высотам, а не искать непосредственно способы достижения успеха. Об этом он сказал победителям олимпиад 2017-2018 учебного года и их наставниками в образовательном центре «Сириус», передает РИА «Новости».

Путина спросили, какие лидерские качества помогли ему добиться таких высот.

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«Я привык анализировать не то, что меня приводит к успеху, я привык анализировать то, что мне мешает добиваться больших результатов. Это я для себя определяю, но публично об этом говорить не хотел бы, пока не готов к этому», — ответил президент.

По мнению главы государства, движение вперед будет более уверенным и быстрым, если критически смотреть на себя, на свою работу и жизнь, и выявлять то, что мешает идти вперед.

Ранее Путин поздравил учеников с 1 сентября.