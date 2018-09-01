Захарова рассказала о возвращении политики на кухни россиян

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что обострение ситуаций на Украине и в Сирии вернуло обсуждение политики на кухни в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, таким образом Захарова ответила на вопрос в Петербургском гуманитарном университете профсоюзов о том, зачем российскому внешнеполитическому ведомству понадобилось выражать свою позицию через социальные сети. По ее утверждению, десятью годами ранее россияне предпочитали обсуждать цены, зарплаты, выставки, сериалы.

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«Внимание к внешней политике. Почему? Потому что началась Украина, потому что Сирия случилась уже с нашим участием активным. Внешняя политика опять вернулась на каждую кухню», — заявила Захарова.

Она добавила, что на кухне нужна не аналитика, а «железобетонный аргумент», а также упрощенная информация.

«Конечно, не сваливаться на уровень кухонной лексики, но при этом, чтобы и на кухне тебя поняли», — объяснила Захарова.

Ранее представитель МИДа рассказала, почему Лавров не заводит аккаунты в соцсетях.