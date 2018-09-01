В Кремле подтвердили участие Путина в Восточноазиатском саммите

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил намерение Владимира Путина принять участие в предстоящем Восточноазиатском саммите. Об этом сообщает РИА «Новости».

Восточноазиатский саммит пройдет в Сингапуре в период с 11 по 15 ноября 2018 года.

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«Да, планируется», — сказал Песков о поездке Путина на Восточноазиатский саммит.

Намерение российского лидера посетить саммит в Сингапуре ранее подтвердил газете «Известия» помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков.

Также сообщалось, что Путин и Трамп могут встретиться до конца года трижды, в том числе и на полях Восточноазиатского саммита.