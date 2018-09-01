Врио главы ДНР заявил, что курс на интеграцию с Россией не изменится

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Врио главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрий Трапезников заявил, что политический курс на интеграцию с Россией остается неизменным. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Этот курс уже был поддержан друзьями Республики из различных государств, выступивших с посланиями в ответ на теракт украинских спецслужб», — говорится в сообщении пресс-службы врио главы республики.

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31 августа в ресторане в центре Донецка прогремел взрыв, в результате которого погиб глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко. Министр доходов и сборов Александр Тимофеев получил тяжелые ранения.

Ранее сообщалось, что подозреваемые в убийстве Захарченко подтвердили причастность Киева к покушению.