Назначен спецпредставитель ООН в Ираке

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назначил экс-министра обороны Нидерландов Жанин Хеннис-Пласшерт специальным представителем и главой миссии по оказанию помощи Ираку, сообщает РИА «Новости».

В должности она сменила Яна Кубиша из Словакии, «которому генеральный секретарь благодарен за его службу».

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В сообщении пресс-офиса генсека ООН отметили, что у Хеннис-Пласшерт имеется многолетний опыт политической и дипломатической деятельности. Во время пребывания на посту министра она контролировала участие Нидерландов в военных действиях в Мали, Афганистане и Ираке.

Ранее сообщалось, что Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН доклад по Северной Корее.