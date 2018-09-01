Трамп жестко раскритиковал Bloomberg за утечку его слов из интервью

Президент США Дональд Трамп раскритиковал агентство Bloomberg за утечку слов, которые он сказал не под запись во время интервью. Об этом Трамп написал в своем твиттере.

Комментарии американского президента касались торгового соглашения между Штатами и Канадой, обсуждаемого в настоящий момент.

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По словам Трампа, их договоренность с агентством была «нарушена вопиющим образом».

«Ах да, очередное нечестное сообщение. По крайней мере, Канада теперь знает, на чем я настаиваю», — иронично отметил американский президент.

Ранее сообщалось, что слова Трампа, касающиеся соглашения и сказанные не под запись, утекли в канадскую газету Toronto Star.