Песков ответил на вопрос об «угрозах» Путина в адрес Порошенко

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не подтвердил информацию об угрозах Владимира Путина в адрес украинского коллеги Петра Порошенко. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что такие сведения появились в мемуарах экс-президента Франции Франсуа Олланда. Там утверждается, что Путин якобы предупредил Порошенко, что может «раздавить» армию Украины.

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По словам Пескова, у Путина «жесткая однозначная позиция» в том, что касается притесняемого русского населения. Он подчеркнул, что присутствовал почти на всех переговорах, но не слышал от президента таких слов.

Ранее американский президент Дональд Трамп отказался обвинять российского коллегу Владимира Путина во лжи в связи со «вмешательством России» в выборы в США.