Кремль прокомментировал рассекречивание разговоров Ельцина и Клинтона о Путине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию в США стенограмм телефонных переговоров первого президента России Бориса Ельцина и 42-го президента США Билла Клинтона в 1999 году, передает РИА «Новости».

По его словам, она не была согласована с Кремлем.

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«Нет, не согласовывали, консультации не проводились», — заявил Песков.

При этом он пояснил, что обычно не рассекречиваются документы, которые касаются действующих политиков.

«Вы знаете, что существует практика рассекречивания и записей бесед, и телефонных разговоров. Она не всегда подлежит рассекречиванию, но, как правило, конечно, не рассекречиваются документы, которые касаются действующих политиков, это общемировая практика», — сказал Песков.

Ранее в сети появилась расшифровка телефонных разговоров бывшего президента России Бориса Ельцина и экс-президента США Билла Клинтона, в которых речь идет о Владимире Путине.