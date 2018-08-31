В Госдуме отреагировали на заявление США по поводу ситуации в Азовском море

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков дал комментарий после того, как американская сторона сделала заявление о преследовании Россией судов в Азовском море. Об этом сообщает RT.

По словам Новикова, американская сторона старается сделать из России образ страны, которая нарушает международные соглашения. Он подчеркнул, что в действительности сами США уже давно ведут себя подобным образом.

Реклама

«Все, что в данном случае инкриминируется Российской Федерации, является домыслами и частью информационной войны», — заявил Новиков.

Он добавил, что Соединенные Штаты пытаются перед лицом мирового сообщества сделать из Украины жертву.

Ранее в российском посольстве на территории США призывали Вашингтон прекратить вступаться за бесчинствующих на Азовском море украинцев.