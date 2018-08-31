ABC: Трамп начал «словесную войну» против ФБР и минюста

Президент США Дональд Трамп во время поездки в штат Индиана смог «выпустить пар» перед поддерживающей его толпой сторонников, отмечает американский телеканал ABC News.

Так, во время поездки он выразил свое разочарование в Федеральном бюро расследований и министерстве юстиции США. Он также пригрозил «вмешаться», если ситуация не изменится.

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В штате Индиана, где более часа выступал американский лидер, его приветствовала толпа сторонников. После двух недель «политических синяков» президент США казался жизнерадостным и успешно атаковал своих врагов, таких как бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, представитель демократического меньшинства Нэнси Пелоси и средства массовой информации, сообщает ABC News.

«Наше министерство юстиции и наше ФБР, они должны начать делать свою работу и делать ее правильно и делать ее сейчас. Люди злятся», — сказал Трамп во время выступления, называя эти ведомства также «позором».

Цель митинга «Вернем былое величие Америке» состояла также в том, чтобы усилить позиции кандидатов-республиканцев от штата Индиана перед промежуточными выборами в США, которые состоятся в ноябре.

Ранее в ФБР отреагировали на слова Трампа о взломе почты Клинтон китайскими хакерами.