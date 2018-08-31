Путин поздравил президента Киргизии c Днем независимости страны

Российский лидер Владимир Путин поздравил своего киргизского коллегу Сооронбая Жээнбекова с Днем независимости страны. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Как отмечается, в поздравительной телеграмме Путин обратил внимание двустороннее сотрудничество, политический диалог и на высокий уровень отношений между странами, которые основаны на традициях взаимного уважения и дружбы.

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«Владимир Путин выразил уверенность в дальнейшем укреплении отношений стратегического партнерства и союзничества между двумя государствами в интересах народов России и Киргизии», — говорится в сообщении.

Ранее Путин направил поздравительную телеграмму лидеру Узбекистана Шавкату Мирзиееву по случаю Дня независимости республики.