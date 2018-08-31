Трамп признался, что разочарован в Эрдогане

Президент США Дональд Трамп заявил, что разочаровался в турецком президенте Реджепе Тайипе Эрдогане на фоне ситуации с пастором Эндрю Брансоном. Об этом он сказал в интервью Bloomberg.

«Я очень разочарован в нем, но мы посмотрим, как все сложится», — отметил Трамп.

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Американский пастор Эндрю Брансон содержится под домашним арестом на территории Турции по обвинению в пособничестве терроризму. США называют обвинения против Брансона беспочвенными.

Кроме того, в Вашингтоне уверены, что Анкара арестовала пастора из мести, так как желает добиться от США выдачи проповедника Фетхуллаха Гюллена. Власти Турции обвиняют Гюлена в организации попытки государственного переворота летом 2016 года.