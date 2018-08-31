Россия заблокировала принятие в Совбезе ООН доклада по КНДР

Россия заблокировала принятие доклада по КНДР в Совете безопасности ООН. Об этом сообщил постоянный представитель России в Совбезе Василий Небензя, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что речь идет о докладе Комитета 1718, который занимается санкциями в отношении КНДР.

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«Мы заблокировали доклад Комитета 1718, так как мы не согласны с определенными положениями доклада и тем, как идет работа над ним, я не буду уточнять, так как доклад еще не опубликован и пока конфиденциален», — сказал Небензя.

По его словам, российская делегация и ряд других также обеспокоены постоянными утечками информации из Комитета в интернет и СМИ. Небензя уточнил, что по этим фактам будет проведено расследование.