WP: юрисконсульт Белого дома узнал о своей отставке из твита Трампа

Президент США Дональд Трамп во время мероприятия в Белом доме, 20 августа 2018 года Kevin Lamarque/Reuters

Юрисконсульт Белого дома Дон Макган узнал о своей отставке из твиттера президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, Макган заявил, что именно так его отставка и должна была произойти.

Как отмечается, Макган работал с Трампом еще со времен его предвыборной кампании и выиграл несколько исков, поданных противниками президента.

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Ранее Трамп в твиттере заявил, что Макган покинет свой пост осенью.

Он также добавил, что давно работает с Макганом и ценит его дружбу.