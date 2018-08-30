Путин поздравил президента Узбекистана с Днем независимости республики
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму лидеру Узбекистана Шавкату Мирзиееву по случаю Дня независимости республики. Об этом сообщает на сайте узбекского президента.
«В России с удовлетворением отмечают успехи, достигнутые дружественным Узбекистаном в социально-экономическом развитии», — говорится в телеграмме.
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Как отмечается, Путин также поздравил Мирзиеева с Днем независимости республики.
По словам Путина, отношения между Россией и Узбекистаном находятся на высоком уровне.
Ранее Путин заявил, что планирует осенью посетить Узбекистан.