Путин поздравил президента Узбекистана с Днем независимости республики

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму лидеру Узбекистана Шавкату Мирзиееву по случаю Дня независимости республики. Об этом сообщает на сайте узбекского президента.

«В России с удовлетворением отмечают успехи, достигнутые дружественным Узбекистаном в социально-экономическом развитии», — говорится в телеграмме.

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Как отмечается, Путин также поздравил Мирзиеева с Днем независимости республики.

По словам Путина, отношения между Россией и Узбекистаном находятся на высоком уровне.

Ранее Путин заявил, что планирует осенью посетить Узбекистан.