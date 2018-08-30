NBC: юрисконсульт Белого дома подал в отставку

Юрисконсульт Белого дома Стефан Пассантино, курирующий вопросы соблюдения этики, покинет свой пост 31 августа. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источник.

По данным телеканала, Пассантино следил за тем, чтобы сотрудники Белого дома неукоснительно соблюдали правила этики.

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Как отмечается, в марте 2017 года Пассантино помог старшему советнику президента США Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй «выбраться из неприятной ситуации».

Ранее сообщалось, что советник Трампа по юридическим вопросам Дон Макган покинет свой пост осенью.