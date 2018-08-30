В Кремле не исключили возможность поездки Путина во Францию на годовщину Первой мировой

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков допустил возможность поездки Владимира Путина во Францию на годовщину Первой мировой войны. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, в настоящее время предложение о таком визите прорабатывается и будет согласовано по дипломатическим каналам.

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«Если будет все-таки принято решение о такой поездке, мы сделаем соответствующее заявление», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Путин принял в Кремле президента Франции Эммануэля Макрона. Макрон прибыл в Москву на финал Чемпионата мира по футболу, где должна выступить национальная сборная Франции.