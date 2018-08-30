Песков ответил на вопрос о возможном уходе Матвиенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможном уходе с поста председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, передает РИА «Новости».

Соответствующий вопрос был задан ему в связи с появлением в СМИ соответствующих публикаций.

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«Нужно спрашивать авторов этих публикаций: с чего они это взяли», — сказал Песков

Таким образом он ответил на вопрос о возможности появления нового спикера в Совете Федераций.

Ранее сообщалось, что Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России темы переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. В совещании принимали участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и секретарь Совбеза Николай Патрушев.