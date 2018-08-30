Линдси Грэм: если победят демократы, Белый дом будет «расследован до смерти»

Сенатор США и член Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что в случае победы демократов на промежуточных выборах в конгресс в ноябре, Белый дом будет «расследован до смерти». Об этом политик заявил в интервью CBS News в программе «CBS This Morning».

Ранее президент США Дональд Трамп написал в твиттере, что его советник по юридическим вопросам Дон Макган покинет свой пост осенью. По информации источников американского телеканала, Макгана удивило это заявление. Он планировал уйти после подтверждения кандидатуры судьи Верховного суда Бретта Кавано, однако не обсуждал это напрямую с президентом.

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Грэм прокомментировал уход Макгана, заявив, что тот делал «потрясающую работу — героическую работу». Помимо этого, американский сенатор-республиканец заявил, что если демократы одержат победу на ноябрьских выборах, то Белый дом будет «расследован до смерти».

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп обсудил с юристами подготовку к импичменту.