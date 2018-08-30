WP: Трамп обсудил с юристами подготовку к импичменту

Президент США Дональд Трамп обсудил со своей юридической командой вопросы, связанные с подготовкой к процедуре импичмента, пишет американская газета The Washington Post.

Трамп проконсультировался со своими личными адвокатами о вероятности начала его импичмента. Его личный адвокат Рудольф Джулиани заявил газете, что они с Трампом «много раз говорили об импичменте в разное время».

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Washington Post пишет, что советники Трампа обеспокоены тем, что президенту США не хватает персонала и юридической стратегии, чтобы защитить себя от потенциальной «зачистки» Белого дома, в случае, если демократы одержат победу на ноябрьских промежуточных выборах. Вероятно, это приведет к ряду повесток в суд для сотрудников администрации Дональда Трампа или началу его процедуры импичмента, говорится в материале.

Источники сообщили, что советники президента США также обсудили вопрос о привлечении «опытной юридической силы» к команде Белого дома, пишет газета.

Перспектива импичмента в центре внимания общественности после событий прошлой недели, отмечает WP. Тогда бывший личный адвокат Трампа Майкл Коэн сказал в суде, что выполнял незаконные действия по указанию Трампа. В частности, Коэн выплатил денежные средства за молчание двум женщинам — порноактрисе Сторми Дэниелс и модели Playboy Карен Макдугалл — перед президентскими выборами 2016 года. Помимо этого, бывшего главу предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта признали виновным в налоговом мошенничестве по восьми пунктам из восемнадцати.