Эстонская делегация побывала в Крыму

Крупная делегация из Эстонии побывала в Крыму с культурным визитом, передает РИА «Новости» заявление вице-премьера крымского правительства Георгия Мурадова.

«Это Пушкинское общество. Люди культуры, которые с большим удовольствием изучают исторические места, связанные с нашим гениальным поэтом, основоположником нашего современного языка. Они приехали познакомиться с памятниками и с жизнью крымчан», — сказал Мурадов.

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По его словам, в состав делегации вошло 30 человек.

«Они говорят, что их в Эстонии убеждали, что ехать опасно, что в Крыму такое творится, страшно, танки, угнетают тут все национальные меньшинства. Но по факту они увидели совершенно иную действительность, которая отличает от той, что им рассказывали», — добавил он.

Ранее глава японской делегации Мицухиро Кимура заявил, что ставит перед собой задачу донести правду о событиях в Крыму до жителей Японии.