В Совфеде оценили слова Порошенко о вмешательстве России в украинские выборы

Член Совфеда от Крыма Сергей Цеков считает, что обвинения президента Украины Петра Порошенко в адрес России во вмешательстве в украинские выборы связаны с низким рейтингом нынешнего главы государства. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению сенатора, обвиняя Россию, Порошенко страхуется от проигрыша в выборах. Цеков упоминает результаты соцопросов, согласно которым Порошенко уступает любому ведущему кандидату во втором туре выборов.

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«Подобные заявления в случае проигрыша позволят Порошенко манипулировать результатами выборов», — считает Цеков.

Он также добавил, что у нынешнего президента Украины есть шансы снова прийти к власти только нечестным способом.

Ранее Порошенко рассказал о «щупальцах Москвы» в выборах на Украине.