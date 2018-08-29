Россия и Саудовская Аравия договорились о всестороннем сотрудничестве

Глава российского МИДа Сергей Лавров рассказал, что Россия и Саудовская Аравия договорились наращивать связи по всем направлениям, в том числе бороться с терроризмом совместными усилиями. Об этом сообщает РИА «Новости».

Данное заявление глава российского внешнеполитического ведомства сделал в ходе пресс-конференции по итогам встречи со своим коллегой из Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром.

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«Мы договорились наращивать наши связи по всем направлениям в соответствии с теми договоренностями, которые были достигнуты между нашими лидерами в ходе визита в России короля Саудовской Аравии Сальмана в октябре прошлого года», — сказал Лавров.

Также главы МИД России и Саудовской Аравии заявили о решимости бескомпромиссно бороться с терроризмом во всех его проявлениях, в том числе искоренять экстремистскую идеологию.

Ранее сообщалось, что в МИДе не исключили визита Путина в Саудовскую Аравию.