В Госдуме назвали «пустыми» слова Порошенко о вмешательстве России в выборы

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о том, что Россия уже начала активное вмешательство в президентские выборы в стране. Об этом сообщает RT.

Депутат считает, что данное заявление — часть предвыборной программы Порошенко, которая, по его мнению, «будет построена лишь на сотрясании воздуха, охоте на ведьм», чтобы создать видимость активной работы украинского президента.

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«Хотя рейтинг Порошенко в районе 7-8% говорит о том, что народ очень хорошо знает, кто на самом деле виноват в катастрофической ситуации на Украине. И болезненные фантазии Петра Алексеевича на тему «вмешательства в выборы» — это очередное пустое заявление в ряду его предвыборных лозунгов», — сказал Белик.

Он также заявил, что Порошенко не обходится без обвинения России во украинских проблемах. Политик добавил, что президент Украины продолжит спекулировать на разбирательствах по поводу «русского следа» в выборах последних лет в западных странах.

Ранее Порошенко заявил, что «щупальца Москвы» уже начали вмешательство в президентские выборы на Украине.