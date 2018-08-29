Медведев провел первую рабочую встречу после травмы

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Российский премьер Дмитрий Медведев встретился с врио губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным. Об этом сообщает РИА «Новости».

На предоставленном агентством снимке Медведев сидит напротив Никитина за столом. Отмечается, что этот снимок является первым после двухнедельного перерыва, который потребовался премьеру для восстановления после спортивной травмы.

Ранее источник рассказал, что Медведев не брал отпуск и не оформлял больничный в связи с произошедшим. Судя по официальной информации, Медведев две недели трудился в режиме «работы с документами». Так 25 августа, глава правительства направил поздравительную телеграмму коллективу Тверского вагоностроительного завода.