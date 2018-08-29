Додон рассказал, когда планирует приехать в Москву

Молдавский президент Игорь Додон рассказал о планах посетить Москву в конце октября 2018 года. Об этом он сказал «Известиям».

По словам Додона, в настоящее время прорабатывается повестка официального визита, который запланирован на вторую половину октября.

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«Но главными вопросами в любом случае станут проблемы мигрантов, экономика и Приднестровье», — заявил Додон.

Ранее Додон в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что его страна не будет «дружить с Западом против России».