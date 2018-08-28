США примут участие в межсирийских переговорах в Женеве

Представители США примут участие в межсирийских переговорах, которые пройдут 14 сентября в Женеве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Госдеп.

По данным агентства, делегацию США представят спецпосланник по Сирии Джоэл Рейберн и посол Джеймс Джеффри.

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Как отмечается, Вашингтон поддерживает усилия ООН в Женеве по политическому урегулированию в Сирии.

При этом США остается в диалоге с ООН и другими сторонами для поддержания усилий по продвижению политического процесса.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что планирующийся в Анкаре четырехсторонний саммит России, Турции, Франции и Германии не сможет заменить женевский процесс под эгидой ООН.