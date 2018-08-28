В Госдуме ответили на заявление Киева о «неприятных сюрпризах» для России

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий назвали «пшиком» обещанные Украиной «неприятные сюрпризы» для России на предстоящей Генассамблее ООН. Об этом сообщает RT.

По его словам, украинские власти постоянно «делают громкие заявления».

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Он также добавил, что в настоящее время от Киева можно «ожидать чего угодно».

Ранее постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что Украина готовит ряд инициатив для выступления на ГА ООН, которые станут «неприятными сюрпризами» для России.