Медведев провел встречу с врио губернатора Нижегородской области
Премьер-министр Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным. Фотографию со встречи опубликовало РИА «Новости».
На фотографии видно, как российский премьер сидит за столом напротив Никитина. Подробности встречи на данный момент неизвестны.
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Ранее высокопоставленный источник рассказал «Газете.Ru», что беседовал по телефону с главой правительства по рабочему вопросу на минувшей неделе.
Также сообщалось, что аккаунт премьер-министра России Дмитрия Медведева в фейсбуке в последний раз был обновлен 18 августа.
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