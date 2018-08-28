Эксперт предупредил о последствиях разрыва соглашения о дружбе Украины и России

По словам ведущего научного сотрудника Российского института стратегических исследований Олега Неменского, объявление президентом Украины Петром Порошенко о начале разрыва соглашения о дружбе с Россией связано с предвыборной ситуацией, передает RT.

«Это все то, что де-факто потеряло свою значимость, от разрыва договора отношения не пострадают, все, что можно в это области сделать — уже сделано. Решение о непреодлении во многом связано с предвыборной ситуацией. Выборы, скорее всего, будут отложены на май, а договор в случае его пролонгации вступит в новый десятилетний срок как раз в апреле, это может быть использовано в предвыборной борьбе», — сказал Неменский

Он также подчеркнул, что в договоре содержится ряд условий, которые облегчают для Украины торговые соглашения с Россией.