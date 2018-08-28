Бывший помощник Трампа опасается обвинений по «российскому делу»

Бывший политический консультант президента США Роджер Стоун заявил, что ему вскоре может быть предъявлено обвинение в рамках расследования специального прокурора США Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, пишет New York Post. Об этом Стоун заявил в письме сторонникам своего фонда, в котором также просил о пожертвовании денежных средств.

«Роберт Мюллер идет за мной», — говорилось в письме, скрин которого появился в социальных сетях.

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Между тем, на сайте фонда Стоуна опубликовано обращение с призывом о помощи.

«Несмотря на отсутствие доказательств сговора с Россией, сотрудничества с Wikileaks или любой другой незаконной деятельности на выборах 2016 года, долгое время помощник Трампа Роджер Стоун был мишенью специального прокурора Роберта Мюллера», — говорится на сайте фонда Стоуна.

Роджер Стоун не планирует давать показания против президента США Дональда Трампа, говорится в его обращении. По оценкам Стоуна, судебные издержки в этой «эпической битве» могут превысить $2 млн.

Россия отрицает вмешательство в избирательный процесс США.