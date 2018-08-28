Украина предупредила о «неприятных сюрпризах» для России на Генассамблее ООН

Украина готовит ряд инициатив для выступления на Генассамблее ООН, которые станут «неприятными сюрпризами» для России. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, пишет Gazeta.ua.

«Мы готовим целый ряд инициатив на Генеральную ассамблею. Я не могу их раскрывать, поскольку наш северный сосед только этого и ждет... Их (россиян. — «Газета.Ru») ждет несколько очень неприятных сюрпризов — и по Крыму, и по Донбассу, и вопрос милитаризации Крыма», — сказал Ельченко.

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Открытие 73-й сессии Генассамблеи ООН запланировано на 18 сентября 2018 года. Как отмечает издание, в нем в том числе примет участие украинская делегация во главе с президентом Петром Порошенко.

Ельченко не в первый раз предупреждает Россию о сюрпризах.

Годом ранее, перед открытием 72-й Генассамблеи, украинский постпред также заявил, что Киев приготовил «немало неожиданностей» для России.