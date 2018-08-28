Роухани назвал причину выхода США из ядерной сделки с Ираном

Президент Ирана Хасан Роухани назвал причину, по которой президент США Дональд Трамп принял решение о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Роухани, на Трампа повлияли зимние протесты в Иране.

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«Декабрьские-январские события побудили Трампа объявить: «Я не останусь в СВПД, если только Европа и другие страны не саккомпанируют мне относительно региона и вопроса о ракетах», — подчеркнул иранский президент.

Ранее сообщалось, что Иран и Сирия заключили соглашение о военном сотрудничестве. Также ранее стало известно, что ЕС выделил Ирану $20 млн.