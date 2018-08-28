Путин: Россия способна совершить научно-технологический прорыв
Президент России Владимир Путин заявил, что страна способна достичь технологического прорыва, для этого нужно объединить усилия государства, передает РИА «Новости».
Об этом Путин сказал на форуме «Технопром-2018» в Новосибирске.
«Научно-технологический прорыв мы поставили в число ключевых национальных целей и приоритетов, и убежден, мы способны его совершить, объединяя усилия государства, бизнеса, научно-образовательного сообщества, расширяя свободу для инициативы и творчества наших людей», — сказал Путин.
Кроме того, Путин ознакомился с рядом перспективных проектов на выставке. В ходе посещения выставки он остановился у стенда новосибирского Академгородка, где ему рассказали о ходе исполнения его поручения о развитии Новосибирского научного центра.
У следующего стенда Путину рассказали о проекте Центра компетенции «Генетические технологии», исследования которого будут находиться в открытом доступе для академических НИИ, вузов и коммерческих компаний.