Путин: Россия способна совершить научно-технологический прорыв

Президент России Владимир Путин заявил, что страна способна достичь технологического прорыва, для этого нужно объединить усилия государства, передает РИА «Новости».

Об этом Путин сказал на форуме «Технопром-2018» в Новосибирске.

«Научно-технологический прорыв мы поставили в число ключевых национальных целей и приоритетов, и убежден, мы способны его совершить, объединяя усилия государства, бизнеса, научно-образовательного сообщества, расширяя свободу для инициативы и творчества наших людей», — сказал Путин.

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Кроме того, Путин ознакомился с рядом перспективных проектов на выставке. В ходе посещения выставки он остановился у стенда новосибирского Академгородка, где ему рассказали о ходе исполнения его поручения о развитии Новосибирского научного центра.

У следующего стенда Путину рассказали о проекте Центра компетенции «Генетические технологии», исследования которого будут находиться в открытом доступе для академических НИИ, вузов и коммерческих компаний.