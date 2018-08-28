Лавров: внешняя политика России лишена идеологической окраски

Внешняя политика России лишена идеологической окраски, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

«Хотел бы подчеркнуть: Россия открыта к конструктивному сотрудничеству со всеми партнерами, и не только в Европе, которые проявляют встречный интерес. Причем мы готовы взаимодействовать в том объеме, на который согласны наши партнеры», — заявил Лавров.

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Отвечая на вопрос, выгоден ли России приход к власти в ряде европейских стран «популистов», Лавров отметил, что Москва «в таком ключе и в такой системе понятий» старается не размышлять. По его словам, России не столь важна партийная или идеологическая принадлежность пришедших к власти сил в других странах.

«С практической же точки зрения важно понимать, что российская внешняя политика лишена идеологической окраски», — подчеркнул он.

Ранее Сергей Лавров в разговоре с госсекретарем США Майком Помпео поднял тему преследования россиян в США.