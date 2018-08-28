Трамп и Меркель призвали к международным усилиям по Идлибу и Украине

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель призвали к международным усилиям по сирийской провинции Идлиб и Украине, передает РИА «Новости».

«Оба лидера призвали к международным действиям с тем, чтобы предотвратить гуманитарный кризис в провинции Идлиб, а также к возобновлению усилий по разрешению конфликта на востоке Украины», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что Трамп и Меркель поддержали переговоры США-ЕС по устранению торговых барьеров.

Также Дональд Трамп заявил, что договоренности с Мексикой о заключении нового торгового соглашения были достигнуты.