Мэр Анкориджа хочет найти коня и привязать его к «тотему» из Якутии

Мэр Анкориджа Итан Берковиц рассказал, что хочет найти коня и привязать его по традиции к сэргэ — ритуальному столбу из Якутии, который был установлен в его городе в знак добрососедства между Россией и США и назван «Тотемом Дружбы», передает РИА «Новости».

«Этот тотем из Сахи великолепен. Столб дружбы. Народ республики Саха — лошадники. Мы надеемся привести лошадь, чтобы привязать ее к столбу (по традиции жителей Якутии — ред.). Мне нужно теперь найти лошадь, это не так-то просто здесь сделать», — сказал он.

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Мэр отметил, что жители города и туристы видят сэргэ каждый день, когда проезжают мимо. По его словам, это хорошее напоминание о том, что люди могут вести дела между обществами дружественным образом.

В июле этого года в крупнейшем городе Аляски Анкоридж якутские мастера установили «Тотем Дружбы» между Аляской и Дальним Востоком России. Он расположен прямо на въезде в город рядом со стелой «Добро пожаловать в Анкоридж».